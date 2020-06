È stato arrestato dai carabinieri il 20enne palermitano T.P. con l'accusa di essere uno degli autori di una rapina avvenuta l'1 giugno del 2019 all'interno dell'ufficio postale di via Capitano Emanuele Basile di Bagheria.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe seguito l'anziano preso di mira come vittima fino all’interno dell’ufficio postale. Lì avrebbe preso il biglietto del turno come se stesse aspettando per eseguire un’operazione. In realtà, lo scopo sarebbe stato quello di monitorare il prelievo della somma di denaro da parte dell'anziano.

La vittima sarebbe poi stata spintonata da un altro complice che sarebbe riuscito così a sottrargli l'intera pensione appena prelevata (pari a 916 euro). L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri complici.