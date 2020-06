Voleva avviare un'attività imprenditoriale e per riuscirci era caduto nella pericolosa rete degli strozzini. Gli stessi che gli avrebbero erogati finanziamenti ma con tassi d'interesse pari al 100 per cento al mese. La vittima, uno studente di Architettura, non riuscendo a saldare i debiti aveva subito continue minacce di ritorsioni sia nei suoi confronti che della famiglia. Decisiva è stata la denuncia con il supporto da un'associazione antiusura.