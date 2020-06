Nove in carcere, uno ai domiciliari. Queste le misure cautelari emesse dal tribunale di Palermo nei confronti di un gruppo accusato a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive. L'indagine Teneo rappresenta un approfondimento sul mandamento di Tommaso Natale .

Nove in carcere, uno ai domiciliari. Queste le misure cautelari emesse dal tribunale di Palermo nei confronti di un gruppo accusato a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate, furto aggravato, violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive. L'indagine Teneo rappresenta un approfondimento sul mandamento di Tommaso Natale.

Già negli anni scorsi le attenzioni della Dda si erano concentrate su di esso. Le operazioni Oscar, Apocalisse e più di recente Talea avevano confermato che alla guida del mandamento c'era Francesco Paolo Liga, figlio del boss Salvatore Liga, detto u Tatenuddu. Ad affiancare il primo è stato Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore, l'autista di Totò Riina. Biondino è stato arrestato nel 2018.

Nei confronti della leadership di Liga, però, sarebbero stati in molti a nutrire perplessità. Gli affiliati, in tal senso, hanno accolto con sollievo le scarcerazioni di Giulio Caporrimo (nel 2017) e successivamente di Nunzio Serio. Tuttavia la libertà d'azione degli ultimi due durò all'incirca un anno: a maggio 2018, infatti, Serio è stato arrestato e ancora prima era stata la volta di caporrimo. Quello è il mese in cui a Palermo si riunì la commissione provinciale di Cosa nostra palermitana, alla presenza di Calogero Lo Piccolo e Settimo Mineo. Nell'operazione odierna sono stati arrestati anche Andrea Gioè, ritenuto referente di Sferracavallo, Andrea Bruno, referente del quartiere Marinella, e poi l'imprenditore Vincenzo Taormina, Vincenzo Billeci, Francesco Di Noto e Giuseppe Enea.

Le indagini hanno fatto luce anche su una serie di estorsioni, alcune consumate altre non riuscite. In due occasioni, infatti, le vittime si sono rivolte alle forze dell'ordine denunciando l'accaduto.

I nomi degli arrestati

In carcere:

1. BILLECI Vincenzo cl. 1969

2. BRUNO Andrea cl 1968

3. CAPORRIMO Giulio cl. 1969

4. DI NOTO Francesco cl. 1989

5. GIOÈ Andrea cl. 1968

6. MIGLIORE Baldassarre cl. 1967

7. TAORMINA Vincenzo cl. 1972

Ai domiciliari:

8. ENEA Giuseppe cl.1990

Già detenuti:

9. LIGA Francesco Paolo cl. 1964

10. SERIO Nunzio cl.1977