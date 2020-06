Per chi prenota quattro notti a Palermo, una è in omaggio . L'iniziativa è stata formalizzata da Feralberghi in collaborazione con Gesap , la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino, e varrà per tutto il 2020. Sono già 53 le strutture ricettive della provincia che hanno aderito. Per farlo bisogna inviare una mail a palermo@federalberghi.it. Lo sconto è previsto per tutti i turisti che arriveranno in aereo nel capoluogo.

«Per turisti e agenzie di viaggi che vorranno usufruire dell’offerta, basterà collegarsi al sito dell’aeroporto di Palermo (aeroportodipalermo.it) e cliccare sul banner dell’offerta. Si aprirà una finestra dove inserire nome e cognome, il canale cui si arrivati all’offerta, il numero della carta di imbarco - spiega in una nota Gesap - Cliccando su “procedi”, si aprirà la pagina con le strutture aderenti all’iniziativa, suddivise per stelle, località e tipologia. Il viaggiatore dovrà solo scegliere la struttura che più gli piace e cliccare sul link indicato per effettuare la prenotazione. La carta di imbarco - conclude - dovrà poi essere esibita al personale della struttura ricettiva».