Un uomo è morto questa mattina nelle campagne tra Giuliana e Chiusa Sclafani. Giacomo Calandrino aveva 49 anni e stava riparando il proprio trattore, quando è stato travolto dai cingoli. Sull'incidente indagano i carabinieri.

«L’Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’imprenditore. Occorre fare di più per prevenire ulteriori tragedie potenziando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori in particolare nei settori esposti a un rischio maggiore», dichiara in una nota il segretario regionale Giuseppe Messina.