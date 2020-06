Controlli dei carabinieri nel settore ittico. I militari hanno verificato numerose attività del capoluogo con la collaborazione della Capitaneria di porto. Elevate sanzioni per un totale di 17mila euro.

Un ambulante è stato denunciato in stato di libertà per vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. Sequestrata merce per un peso complessivo di otto quintali, tra ui 175 chili di tonno e quattro chili di polpa di ricci. Questi ultimi sono stati devoluti in beneficenza.