La mattina in cui è stato fermato l' ennesimo tentativo di irruzione all'interno di una scuola palermitana è stata anche quella delle proteste e delle manifestazioni partite dall'alto, con tutta la giunta comunale che insieme a presidi, insegnanti, personale delle scuole e consiglieri di circoscrizione, ha dato vita al flash-mob No ai ladri di futuro. Dodici gli istituti coinvolti in un «abbraccio virtuale alle scuole», come lo ha definito il sindaco, Leoluca Orlando, che «vuole essere una risposta all'inciviltà rappresentata dai ripetuti episodi di vandalismo, furti e danneggiamenti perpetrati contro le stesse scuole e asili».

«Coloro che danneggiano le scuole - dice Orlando - danneggiano i propri figli prima di tutti, dimostrano che la scuola nel suo complesso è una comunità che dà fastidio a chi vuole fermare il cambiamento». È stato annunciato l'avvio nelle prossime settimane di una piattaforma digitale, la cui realizzazione sarà curata dalla Sispi, che permetterà ai ragazzi e alle ragazze ed alle famiglie di segnalare comportamenti e fatti anomali che avvengono attorno le scuole.

«Un modo per ribadire - conclude il sindaco - che le scuole vanno protette innanzitutto con una doverosa azione civile che coinvolga la comunità, una forma di controllo sociale affiancato al controllo e alla repressione che spettano alle forze dell'ordine». Il vicesindaco ha inoltre confermato che la Sispi sta lavorando per la riattivazione quanto prima dei sistemi di videosorveglianza in diversi plessi «come strumento certamente dissuasivo nei confronti di malintenzionati criminali».

Le scuole e gli asili presso cui si è svolta l'iniziativa sono stati:

- Federico II

- Istituto Comprensivo Sperone/Pertini

- Direzione Didattica Maneri/Ingrassia

- Istituto Comprensivo Giovanni Falcone

- Istituto Comprensivo Mattarella/Bonagia

- Istituto Comprensivo Giuseppe Di Vittorio

- Istituto Comprensivo Manzoni/Impastato

- Istituto Comprensivo Renato Guttuso

- Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini

- Asilo nido Peter Pan

- Asilo nido La Malfa

- Asilo nido Papavero