Riprendono i lavori in via Pp.e Granatelli e via Vigo

Dopo il fermo a causa del covid, a partire da giovedì mattina, riprenderanno i lavori, coordinati ed eseguiti dal Coime, per realizzare la nuova pavimentazione di via Principe di Granatelli e via Salvatore Vigo. Il cantiere, che era stato avviato a gennaio, prevede la sistemazione di una pavimentazione più idonea all'utilizzo prevalentemente pedonale e la collocazione di elementi di arredo urbano. Tutti gli interventi sono stati concordati con la Soprintendenza per i beni culturali.

Al termine dei lavori, la zona sarà dotata di punti di accesso alla rete del wi-fi gratuito comunale, come già fatto nella vicina via Principe di Belmonte e in altre zone della città.



«Ripartiamo con la cura del decoro e della vivibilità cittadina - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Fabio Giambrone - e con un progetto interamente realizzato in house, grazie alla supervisione degli uffici comunali e alla manodopera Coime. Una volta terminato questo intervento, al quale lavoreranno diverse squadre di operai per recuperare in parte il periodo di interruzione per il Covid, ci sposteremo in altre zone della città per importanti lavori legati alla vivibilità e fruibilità delle aree».