Quattro ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per il furto all'interno del ristorante Castello a Mare di via Patti, nella zona della Cala. A incastrare il gruppetto è stato il ciondolo vistoso utilizzato da uno dei componenti.

I quattro, la sera del 10 giugno, sono stati immortalati dalle telecamere di videsorveglianza del vicino porticciolo. Dopo avere consumato le birre a disposizione, hanno rotto la vetrata del ristorante e portato via una bottiglia di liquore. L'azione ha causato danni per oltre 400 euro al titolare.

Gli agenti del commissariato Centro hanno individuato tre dei componenti in piazza Ungheria. Al quarto si è risaliti grazie all'abbigliamento vistoso. Tutti sono stati denunciati per furto aggravato. I quattro vivono in diverse parti della città, ma sono soliti ritrovarsi nelle zone del centro storico e del Foro italico.