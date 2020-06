Brutta disavventura per Soufiane Saghir, palermitano di origini nordafricane di quasi 23 anni. Il giovane è stato raggiunto in pieno giorno da tre coltellate, di cui una alle spalle. È accaduto attorno alle 13.30, in via Evangelista Di Blasi, non lontano dall'abitazione della vittima. Saghir è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia e le sue condizioni, benché non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita, sono state giudicate gravi. Uno dei fendenti, infatti, sarebbe arrivato a toccare un polmone.