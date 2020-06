Adesso c'è anche l'ufficialità, il Palermo torna in Serie C a quasi 20 anni da quel Palermo-Ascoli del 2001, ultima gara giocata dai rosanero in categoria. Quella volta i ragazzi dell'allenatore da poco subentrato Ezio Sella si presero la Serie B, preludio di una storia straordinaria che avrebbe portato il club di viale del Fante non solo in Serie A, ma a giocarsi le proprie carte in Europa.

Quello che spera di fare l'ormai non più nuova proprietà targata Mirri-Di Piazza, che numeri alla mano pare avere iniziato con il piede giusto, con una promozione da "buona la prima", che è sì arrivata in anticipo per l'inatteso e imprevedibile stop al campionato causa Coronavirus, ma che ha premiato comunque la squadra che quel campionato l'ha dominato, intralciata nella sua corsa più dai propri cali di tensione che dagli avversari.

La vittoria del campionato di Serie D è stata sancita dal consiglio federale che ha scritto la parola fine sulla competizione 2019-2020 congelando la classifica e promuovendo le squadre prime classificate in ogni girone, così come proposto dalla Lega nazionale dilettanti, che si era espressa con voto unanime. Pesano come non mai, dunque, i sette punti di vantaggio dei rosanero sul Savoia, secondo classificato. Una vittoria esaltata anche dal sindaco Leoluca Orlando, che ricorda: «Nessuno può nascondere che la promozione è stata legittimata e conquistata prioritariamente sul campo dove la squadra rosanero sin dall'inizio del torneo ha dimostrato di meritarsi un campionato di livello superiore».