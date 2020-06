Altra maxi rissa a Palermo. Questa volta nel cuore estivo della movida, a Mondello , dove nella notte si sono fronteggiati due gruppi di ragazzi palermitani. Una trentina in totale le persone coinvolte , tra questi anche due feriti a colpi di coltello . Nessuno dei due è in pericolo di vita, anche se per uno di loro è stato necessario un intervento chirurgico per scongiurare possibili danni a un polmone.

La dinamica e i motivi che hanno portato allo scontro sono tutti ancora da chiarire. La rissa è scoppiata in strada tra piazza Valdesi e viale Regina Elena, nei pressi della gelateria Latte Pa, attorno alla mezzanotte. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Villa Sofia dagli operatori del 118, intervenuti alla fine del parapiglia.

La zona era molto affollata e in tanti hanno assistito alla scena, immortalata anche con telefoni cellulari e i video corrono sui social. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia del commissariato Mondello. Gli agenti hanno riportato la calma e avviato le indagini per identificare i contendenti e capire i motivi della lite. Accertamenti sono tutt'ora in corso.