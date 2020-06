Stamattina è stato inaugurato dal Sindaco Leoluca Orlando assieme all’assessore al ramo Sergio Marino e al presidente della Rap Giuseppe Norata, il quinto Centro comunale di raccolta della Città di Palermo denominato La Malfa-Minutilla. Presenti alcuni consiglieri comunali, il presidente della sesta e della settima Circoscrizione (Michele Marave ntano e Giuseppe Fiore) il presidente della SRR Palermo Area Metropolitana Natale Tubiolo, il Cda della Rap ( Alessandra Maniscalco Basile, Maurizio Miliziano) assieme al direttore Generale Roberto Li Causi.

Il Ccr si estende su un'area pari a circa 1.440 metri quadri, è ubicata in via Salvatore Minutilla in prossimità di via Ugo La Malfa, nasce all’interno di in un’area precedentemente utiliz zata a parcheggio pubblico. L’area ricade nella Circoscrizione 6 (Colli), Quartiere 20 (Resuttana – S. Lorenzo). La titolarità dell’area è del Comune di Palermo che ne ha assegnato a Rap S.p.A. l’uso, la realizzazione e l’allestimento del Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti (Sistema Ccr).

«Dopo il momento in cui la Rap è stata pienamente coinvolta nella riorganizzazione delle proprie attività per contribuire al contrasto del Coronavirus – spiega il presidente della partecipata Giuseppe Norata -, oggi è pronta per una felice ripartenza nella fase 2, convinti come siamo che la rete dei Ccr rappresenta l’obiettivo principe per cambiare il volto della raccolta dei rifiuti della città di Palermo: Ecco il quinto Centro comunale di raccolta in una zona dove è presente una consistente densità di attività economico-produttive. Lo staff di progettazione aziendale è già fortemente impegnato per definire tecnicamente i nuovi progetti che porteranno alla realizzazione di ulteriori Ccr quali: Lanza di Scalea, Giotto, via Assoro, via Basile».

Per il Sindaco, «questo è un nuovo intervento in linea con l'idea che Palermo Si-cura, Palermo vuole essere sicura sotto il profilo sanitario e ambientale; Palermo si prende cura dei cittadini cui chiede anche collaborazione per la pulizia e il decoro. Ogni nuovo Centro di raccolta è un nuovo punto fermo per togliere alibi a chi ancora oggi si ostina a non rispettare le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti. Ogni Ccr va a servire una porzione della città, in modo sempre più capillare e presente nel territorio».