La prua dell’imbarcazione rosanero è già orientata verso la prossima settimana. I riflettori, in particolare, saranno puntati sul segmento iniziale, sugli appuntamenti clou previsti tra lunedì e martedì. L’8 giugno, come preannunciato dal presidente della Figc, Gravina, è in programma il prossimo Consiglio Federale chiamato, tra le altre cose, a ratificare la proposta formulata dal Consiglio direttivo della LND in merito a promozioni e retrocessioni ed ufficializzare, contestualmente, il salto di categoria del Palermo. Il giorno dopo, inoltre, si terrà l’assemblea di tutti i soci del club targato Hera Hora. La conferma, in questo caso, arriva direttamente dal presidente Dario Mirri che in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale ha reso noti i punti all’ordine del giorno. Nel corso della riunione – si legge – verranno discussi i temi rappresentati negli ultimi consigli di amministrazione della SSD Palermo e della holding Hera Hora srl e le posizioni dei soci a riguardo.

Ampio spazio, inevitabilmente, verrà dato alle ultime vicende che hanno visto come protagonista l’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza. In particolare – sottolinea il comunicato – si discuterà delle «intervenute dimissioni dalla carica di vicepresidente del Cda del consigliere Di Piazza: informazioni alla compagine sociale; divulgazione sui mezzi social e di comunicazione, prima, dell’intenzione di Di Piazza di dismettere la quota di partecipazione nella controllante Hera Hora, poi, in merito alla capitalizzazione di quest’ultima e della controllata Palermo SSD: informazioni alla compagine sociale; rilievi di Di Piazza all’operato dell’amministratore delegato in occasione della seduta del Cda dello scorso 26 maggio: informazioni alla compagine sociale e deduzioni e osservazioni dell’amministratore delegato in vista del prossimo Consiglio di Amministrazione». Con soddisfazione e orgoglio – ha aggiunto Mirri – «per la prima volta nella storia del Palermo, all’assemblea parteciperà anche la rappresentanza della tifoseria aderente all’azionariato diffuso». Si tratta di Amici Rosanero, soggetto ufficialmente riconosciuto dal club rosanero per la rappresentanza dell’azionariato popolare.

E a proposito di comunicati, in un’altra nota (relativa in questo caso a vicende tecniche) il Palermo informa che l’attaccante Mattia Felici, in attesa che venga definito il suo futuro, ha ricevuto il nulla osta per proseguire dopo la sosta forzata gli allenamenti con il Lecce, società proprietaria del suo cartellino e da cui è arrivato in prestito lo scorso agosto. Con il rompete le righe, iniziato ufficialmente ieri, è scattato per i rosanero il tempo di fare bilanci. E di ripercorrere i momenti vissuti durante la stagione. Dopo il portiere Pelagotti, che su Instagram ha ringraziato la proprietà, lo staff e tutti i compagni in una lettera d’amore per il Palermo («Tra pochi giorni sarà l’ora di tornare a casa in Toscana dopo tanti mesi. Ma non è assolutamente un addio, soltanto un arrivederci aspettando con impazienza l’inizio della nuova stagione. Sono sincero, non pensavo mai di innamorarmi così tanto di una città e della sua gente che ogni giorno mi ha riempito di affetto»), è stato il turno del collega di reparto Fallani. «E’ stato un anno fantastico – ha postato su Instagram il vice Pelagotti – la maglia del Palermo pesa, ti segna, ti cambia. Come la sua storia. Unica».