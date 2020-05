Sconfitti sul campo, vincitori nove anni dopo fuori dal rettangolo di gioco. E in maniera brillante. Il successo ottenuto da Balzaretti, Miccoli, Cassani, Nocerino e altri come ad esempio Sirigu, Pastore e Ilicic vale di più, con le dovute proporzioni tra due contesti differenti, rispetto al trofeo (la Coppa Italia) perso nel 2011 a Roma contro l’Inter. Molti dei rosanero che nove anni fa erano in campo allo stadio Olimpico si sono riscattati ampiamente conquistando una vittoria più importante perché ottenuta nel sociale e, di conseguenza, con un impatto significativo anche sul piano simbolico.

Sconfitti sul campo, vincitori nove anni dopo fuori dal rettangolo di gioco. E in maniera brillante. Il successo ottenuto da Balzaretti, Miccoli, Cassani, Nocerino e altri come ad esempio Sirigu, Pastore e Ilicic vale di più, con le dovute proporzioni tra due contesti differenti, rispetto al trofeo (la Coppa Italia) perso nel 2011 a Roma contro l’Inter. Molti dei rosanero che nove anni fa erano in campo allo stadio Olimpico si sono riscattati ampiamente conquistando una vittoria più importante perché ottenuta nel sociale e, di conseguenza, con un impatto significativo anche sul piano simbolico.

Il manifesto di questa prestigiosa affermazione degli ex rosanero è un numero: 218.566 euro erogati in buoni spesa, la cifra finale della campagna Insieme per Palermo promossa da Balzaretti e altri ex compagni durante la fase critica dell’emergenza sanitaria per aiutare con un contributo concreto le famiglie bisognose del capoluogo siciliano. Prezioso, per il successo della raccolta fondi che ha raggiunto circa 4 mila nuclei familiari e superato l’obiettivo iniziale prefissato dai promotori, anche il sostegno di Fondazione Sicilia e di Coop Alleanza 3.0 che ha aggiunto altri 20 mila euro in generi alimentari.

Finita la 'partita' hanno esultato sia Balzaretti, che sui social ha ringraziato tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, sia Miccoli: «Grazie all’aiuto di tutti – spiega l’ex capitano – abbiamo raggiunto davvero numeri incredibili. L’emergenza naturalmente non è finita e, assieme ai miei compagni, vedremo cos’altro fare per sostenere ancora più persone». In squadra c’era nove anni fa e c’è anche in questa occasione pure Mattia Cassani: «Insieme siamo più forti era il nostro slogan – ha sottolineato l’ex terzino destro rosanero – e oggi possiamo sicuramente dire che ce l’abbiamo messa tutta raggiungendo moltissime famiglie con i buoni spesa. E soprattutto, speriamo di avere regalato un po’ di speranza».



Tra la sconfitta sul campo datata 29 maggio 2011 e questa vittoria l’ago della bilancia pende dalla parte di quest’ultimo successo al quale, senza alcun riferimento in questo caso alla finale di Coppa Italia dato che in panchina c’era Delio Rossi, ha contribuito anche il tecnico Francesco Guidolin. Un allenatore entrato nella storia del club rosanero: «Insieme per Palermo è stata una bellissima iniziativa. La cosa più emozionante è stata la tempestività con cui i ragazzi si sono mossi per dare subito un aiuto alle persone bisognose».