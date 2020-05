L’azienda Rap spa che si occupa della gestione del servizio d’Igiene ambientale della città di Palermo, in esecuzione della determina numero 69 del 19 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione, informa che oggi è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di numero due dirigenti tecnici della Società con competenze pregresse in sistemi di raccolta dei rifiuti e nel campo della gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.