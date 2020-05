La guardia di finanza ha sequestrato 443 mascherine monouso nel quartiere Pallavicino. I dispositivi di protezione erano in un negozio di articoli per la casa e venivano vendute singolarmente.

La guardia di finanza ha sequestrato 443 mascherine monouso nel quartiere Pallavicino. I dispositivi di protezione erano in un negozio di articoli per la casa e venivano vendute singolarmente.

Tutte le confezioni sono state sequestrate perché non in regola, in quanto non contenevano informazioni in lingua italiana. I titolari del negozio sono stati segnalati alla camera di commercio e rischiano una sanzione tra 533 e più di 25mila euro.