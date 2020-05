Covid, riapre l'Orto botanico

L'Orto botanico torna aperto al pubblico . All’interno non potranno esserci più di 200 persone per volta ovvero 300 metri quadri a persona. Per tutto giugno il biglietto costerà 4 euro; per una famiglia di due adulti e fino a tre bambini sotto i 12 anni, 8 euro; per mamma o papà con bimbo sotto i 6 anni, 3 euro, come anche per gli ultrasettantenni e gli studenti sotto i 25 anni, gli insegnanti e gli enti convenzionati. La OrtoCard (ingressi illimitati per un anno) è in promozione a 30 euro.

L'Orto botanico torna aperto al pubblico. All’interno non potranno esserci più di 200 persone per volta ovvero 300 metri quadri a persona. Per tutto giugno il biglietto costerà 4 euro; per una famiglia di due adulti e fino a tre bambini sotto i 12 anni, 8 euro; per mamma o papà con bimbo sotto i 6 anni, 3 euro, come anche per gli ultrasettantenni e gli studenti sotto i 25 anni, gli insegnanti e gli enti convenzionati. La OrtoCard (ingressi illimitati per un anno) è in promozione a 30 euro.

L’Orto Botanico cambia orario per questa fase di riapertura: sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, a ingressi contingentati, all’interno non potranno esserci più di 200 persone contemporaneamente. Inoltre la pausa durante le ore più calde, permetterà la sanificazione degli spazi, per affrontare la seconda metà della giornata in piena sicurezza. È consigliato l’acquisto online dei biglietti, che assicura uno slot di tempo preciso, senza attese all’ingresso.