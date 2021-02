Tredici minorenni sono stati denunciati dai carabinieri della stazione Palermo Crispi, in quanto protagonisti - lo scorso 30 dicembre - di una violenta rissa in centro, tra via Libertà e via Florestano Pepe. I militari hanno accertato la partecipazione di due minori di 14 anni e di altri 15 giovani ancora in corso di identificazione.