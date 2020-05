La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 75 mila mascherine nel corso di controlli finalizzati a garantire l'osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti per l'emergenza coronavirus. Nel mirino delle Fiamme gialle sono finite cinque aziende operanti a Palermo e Bagheria.

La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 75 mila mascherine nel corso di controlli finalizzati a garantire l'osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza prodotti per l'emergenza coronavirus. Nel mirino delle Fiamme gialle sono finite cinque aziende operanti a Palermo e Bagheria.

Gli investigatori nel ricostruire le filiere di commercializzazione, a partire da rivenditori e farmacie, hanno verificato che le mascherine sequestrate, del tipo chirurgico e FFP2, erano state poste in vendita in violazione delle disposizioni di legge. I titolari delle aziende controllate sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l'irrogazione della sanzione amministrativa, che per ogni violazione possono arrivare fino a un massimo di 60.000 euro.