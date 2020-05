Dopo due giorni e due notti gli incendi non sono ancora stati domati sul monte Cuccio e nella zona attorno a Baida . In azione al momento ancora due canadair e un elicottero della forestale, con le fiamme che nella notte, sempre complice il vento forte, hanno minacciato le aree alberate e si sono avvicinate in maniera pericolosa ad alcune zone abitate, specie tra via Ruffo di Calabria e la Falconara . L'intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale nel contenimento del rogo, che avrebbe certo potuto fare molti più danni.

Brucia da due giorni anche la zona di Villagrazia, e le fiamme non si fermano neanche a Monreale e a Caccamo. Per quanto riguarda gli incendi di monte Cuccio e Villagrazia, le autorità parlano di situazione sotto controllo, anche se l'emergenza non può considerarsi conclusa. Secondo il capo della protezione civile, Calogero Foti, intervenuto questa mattina in un programma televisivo, si tratterebbe di «fiamme di origine dubbia» e di incendi «in gran parte dolosi».