In fiamme un furgone che trasportava pesce

Un furgone che trasportava pesce è andato in fiamme la notte scorsa nella galleria Tremonzelli sull'autostrada Palermo Catania. Il mezzo, che viaggiava in direzione del capoluogo etneo, è stato danneggiato dal fuco che si è sprigionato dal vano motore. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la galleria.