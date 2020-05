La fase due è iniziata da appena un giorno e tra le attività a cui è concessa la riapertura in Sicilia c'è anche quella dei toelettatori , una categoria che più volte ha denunciato di essere rimasta vittima della burocrazia nel corso dell’emergenza sanitaria, per quasi due mesi. Dall’11 marzo, infatti, tutti gli operatori del benessere animale si sono trovati costretti a chiudere perché non inclusi tra le attività essenziali. «La commissione tecnica lavora per codice Ateco – spiega Sabrina Di Giovanni, toelettatrice di Termini Imerese - il nostro codice è lo 960904 e rientra tra i servizi alla persona . Veniamo quindi considerati alla stessa stregua di parrucchieri e estetisti; con la differenza che parrucchieri e estetisti hanno un rischio di contagio medio alto, noi, invece, abbiamo un rischio di contagio quasi nullo perché i contatti li abbiamo con l’animale».

La fase due è iniziata da appena un giorno e tra le attività a cui è concessa la riapertura in Sicilia c'è anche quella dei toelettatori, una categoria che più volte ha denunciato di essere rimasta vittima della burocrazia nel corso dell’emergenza sanitaria, per quasi due mesi. Dall’11 marzo, infatti, tutti gli operatori del benessere animale si sono trovati costretti a chiudere perché non inclusi tra le attività essenziali. «La commissione tecnica lavora per codice Ateco – spiega Sabrina Di Giovanni, toelettatrice di Termini Imerese - il nostro codice è lo 960904 e rientra tra i servizi alla persona. Veniamo quindi considerati alla stessa stregua di parrucchieri e estetisti; con la differenza che parrucchieri e estetisti hanno un rischio di contagio medio alto, noi, invece, abbiamo un rischio di contagio quasi nullo perché i contatti li abbiamo con l’animale».

Da tutta Italia i toelettatori si sono ritrovati in un gruppo Facebook e hanno avviato una raccolta firme per riaprire a maggio, prima dei colleghi estetisti e parrucchieri con cui condividono le prime cifre del codice. A oggi sono più di sedicimila i firmatari della petizione online. Singolare l’esperienza di Sabrina il cui negozio, oltre a offrire un servizio di toelettatura, è anche Pet Shop. «Il decreto ministeriale diceva che bisognava consentire solamente le essenzialità - spiega Sabrina - quindi come Pet Shop, potendo vendere mangiare per cani, siamo rimasti aperti». Capita dunque che i clienti si rechino al negozio con i loro animali per comprare i croccantini ma senza poterli lasciare per la toelettatura.

Ci sono persone che hanno la fortuna di potere lavare il proprio animale domestico anche a casa, ma altre situazioni necessitano l’aiuto e il lavoro di uno specialista. «Ho un cliente che ha uno Shih Tzu che soffre di dermatite seborroica e emana cattivo odore in casa. Il cane ha una prescrizione veterinaria precisa da seguire con uno shampoo particolare comprato in farmacia. L’ultimo lavaggio l’ha fatto il 5 marzo». Il padrone è un signore anziano. «Sta da solo - spiega Sabrina - non è facile da gestire. Deve fare questo shampoo, la tosa, asciugarlo bene. È comunque un cane che ha la dermatite: come lo asciuga? Con le sue tovaglie? Col phon di casa? Deve infilarlo nella stessa vasca dove lui si lava? ».

«Un altro mio cliente – racconta la specialista termitana – è un signore di 77 anni. Ha un cocker anziano che per lui è come un figlio, il suo compagno di vita. Il cocker è un cane da caccia, ha le frange abbastanza lunghe, che possono impregnarsi della stessa urina. È assurdo che in un contesto dov’è richiesta una maggiore igiene non si pensi all’importanza dell’igiene animale. Oggi quasi in ogni famiglia c’è un animale domestico e non tutti hanno dove poterlo lavare, come poterlo asciugare». Le storie raccolte in questi quasi due mesi di chiusura sono tante. Ci sono donne in gravidanza alle prese con cani di grossa taglia in piccoli appartamenti, cani con pelo lungo abbozzati dagli stessi padroni alla meno peggio, storie di toeletta domestica finite male. «Una cliente di un collega - racconta ancora Sabrina - ha provato ad accorciare da sola in questi giorni il pelo al proprio cane. Con la forbice inavvertitamente ha tagliato la pelle e si è aperto uno squarcio lato costato. È dovuta correre dal veterinario, l’animale si è beccato cinque punti di sutura».

Dopo le diverse pressioni delle associazioni di categoria, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha stabilito nell'ordinanza, firmata il 30 aprile e in vigore dal 4 al 17 maggio, tra le forzature rispetto alle direttive nazionali, il via libera l’attività di toelettatura. «Ci siamo mossi e mobilitati facendo unire diverse associazioni - conclude Sabrina - per lavorare sia sull’apertura, che per cercare di far inquadrare il nostro settore come essenziale. È una questione di igiene da tenere in considerazione nelle situazioni epidemiche, vogliamo evitare che in un secondo lockdown ci obblighino a richiudere di nuovo».