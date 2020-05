Anche il Palermo Calcio a 5 ha risposto presente all’invito di Maredolce Onlus, l’associazione fondata dal duo comico Ficarra&Picone e sposata, tra gli altri, da altri personaggi dello spettacolo palermitani come Stefania Petyx e Pif. Attraverso Ebay, infatti, l’associazione ha lanciato l’iniziativa benefica “Una maglia per Palermo”, in cui sono messe all’asta alcune maglie del Palermo Calcio. Il ricavato sarà convertito in buoni spesa e verrà devoluto anche alla Croce Rossa di Palermo e ad altre associazioni di volontariato del capoluogo che sono impegnate in prima linea per dare una mano a tutte le famiglie che versano in una situazione di difficoltà economica.