Bastoni appuntiti per trafiggere e uccidere esemplari di istrice crestato. I carabinieri di Prizzi, nel Palermitano, hanno denunciato tre gelesi per porto abusivo di armi, uccisione di animali e caccia con tecniche vietate.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso i tre bracconieri che, dopo essersi introdotti all'interno della riserva naturale regionale Monte Carcaci, fra il Comune di Prizzi e quello di Castronovo di Sicilia, hanno cacciato e ucciso cinque adulti della specie del peso di 25 chili ciascuno.

I tre hanno cacciato al di fuori del periodo prestabilito, non avevano l'autorizzazione e hanno utilizzato armi vietate. Uno dei denunciati è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato, posto sotto sequestro come i bastoni utilizzati per trafiggere gli animali. Le carcasse sono state consegnate al servizio veterinario dell'Asp per la distruzione. I denunciati rischiano il foglio di via obbligatorio dai Comuni di Prizzi e Castronovo di Sicilia.