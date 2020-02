Nonostante la vittoria nel derby palermitano contro il San Gregorio Papa, il Palermo Calcio a 5 saluta la Coppa Sicilia di serie C2. Al Tocha Stadium, la formazione di mister Zapparata si impone sugli avversari, ma ciò non basta per passare il turno, anche se il tecnico ha potuto effettuare delle prove importanti in vista del finale di stagione.