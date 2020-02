In attesa che «le competenti autorità regionali e nazionali assumano le competenti decisioni in merito alla eventuale chiusura delle scuole quale misura precauzionale contro la diffusione del nuovo Corona virus», il sindaco Leoluca Orlando ha dato incarico alla Reset, che cura la pulizia delle scuole e servizi educativi comunali, di predisporre quanto necessario per interventi straordinari di pulizia nei prossimi tre giorni. In particolare mercoledì, giovedì e venerdì le scuole saranno aperte ma non accessibili a causa della pulizia straordinaria, che sarà effettuata da Reset e Protezione civile. Sabato e domenica la pulizia straordinaria riguarderà gli uffici pubblici comunali e non. La Reset è coinvolta solo limitatamente agli uffici comunali. Per sostenere il lavoro straordinario di pulizia e sanificazione in scuole e uffici, è stato disposto l'aumento delle ore giornaliere del personale Reset impiegato negli interventi.