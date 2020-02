Salgono a tre i turisti bergamaschi positivi per il coronavirus a Palermo. Dopo la donna di 66 anni che nella notte ha chiesto l'intervento dei sanitari del 118 e che si trova ricoverata all'ospedale Cervello, il marito e un altro compagno di viaggio della coppia, infatti, sono risultati positivi al test del tampone faringeo. Entrambi si trovano ancora confinati all'hotel Mercure, in via Mariano Stabile, dove la comitiva di circa 30 persone alloggia da venerdì.