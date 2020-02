«Non è possibile che io sia l'autore della strage di Capaci, io mi trovavo alla scuola di polizia». Una replica secca, quasi sussurrata tenendosi a debita distanza dal microfono, quella di Giovanni Peluso, l'ex poliziotto tirato dentro il processo d'appello Capaci bis di Caltanissetta. È qui che questa mattina l'uomo si è presentato scortato dai carabinieri, per il fatto di non essersi presentato in aula in seguito alle precedenti convocazioni, per rispondere delle accuse che gli muove il collaboratore di giustizia Pietro Riggio. Che indica l'ex funzionario addirittura come uno degli esecutori materiali della strage di Capaci del 23 maggio 1992.