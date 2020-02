I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale di Palermo, hanno notificato a G.M.S. (cl. ‘79) originaria di Alia (PA), la misura cautelare dell’interdizione per un anno dall’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, con conseguente impossibilità per l’indagata di ricoprire uffici direttivi delle imprese.