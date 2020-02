«E le cavallette no?». C'è chi prova a buttarla sull'ironia. Perchè mentre al momento i pensieri di mezza Italia corrono al coronavirus, ci sono anche le paure di ogni giorno. Come quella, mai sopita, di un attentato terroristico. In via Libertà, poco prima dell'incrocio con via Notarbartolo, nel pomeriggio uno zaino lasciato incustodito ha creato qualche timore.