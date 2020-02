«Le scorte sono esaurite, non ci sono più mascherine». La paura del Coronavirus comincia ad attanagliare anche Palermo, malgrado in città e nel resto dell'Isola non sia stato registrato finora alcun caso positivo e non si registri alcuna situazione emergenziale, come invece sta accadendo in altre regioni. I maggiori controlli da un lato e le rassicurazioni dall'altro, però, non sembrano placare un panico sempre più crescente. Al punto che alcune farmacie della città sarebbero letteralmente state sommerse di richieste per ottenere l'agognata mascherina. Com'è accaduto, ad esempio, alla farmacia Tedesco di via Dante Alighieri: «C'è una forte richiesta di questi presìdi, ma i depositi ormai non hanno più scorte e ci troviamo in difficoltà», conferma una dottoressa.