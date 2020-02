«È stato ucciso volutamente, perché se vuoi colpire solo per ferirlo allora la coltellata gliela dai nella gamba, non alla gola». Sono lucide e allo stesso tempo piene di amarezza le parole di Youssef Tou, il titolare del Millennium di Terrasini. Lui Paolo La Rosa, il 21enne ucciso a coltellate questa notte a pochi metri dalla sua attività, lo conosceva. «Era un bravissimo ragazzo, lo conoscevano tutti in zona, perché suo padre è il proprietario di un ristorante a Cinisi, il Grace. Aveva trascorso la serata in compagnia nel mio locale, che però non è una discoteca come si è detto - chiarisce subito -, all'interno si organizzano compleanni, feste per i 18 anni, feste di laurea».