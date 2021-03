A Palermo arriva il monopattino sharing . E porta con sé anche le prime polemiche . Milleseicento mezzi elettrici saranno già disponibili nei prossimi giorni. «Un passo in più per limitare l'utilizzo delle auto in città - commenta a MeridioNews l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - Speriamo che le persone li usino soprattutto per gli spostamenti casa-lavoro». Nessun limite di circolazione nel territorio comunale: i monopattini saranno distribuiti in 70 hub e 20 bit point su un’area di oltre 45 chilometri da Settecannoli a Mondello . Subito dopo l'inaugurazione, è stato il consigliere comunale e capogruppo della Lega Igor Gelarda a sollevare una polemica per quella che ha definito « una vergogna ». La questione riguarda il posteggio dei mezzi a due ruote: «Chi l'ha autorizzato sotto il monumento che ricorda i Caduti della prima guerra mondiale in piazza Vittorio Veneto ? Si tratta di un affronto nei confronti della nostra storia ».

Parole che alle orecchie dell'assessore alla Mobilità suonano più come un esagerato pretesto: «Anche perché - dice Catania sorridendo - l'inaugurazione l'abbiamo fatta davanti al Teatro Massimo. A questa sterile polemica non voglio nemmeno rispondere - aggiunge - Per ogni aspetto sono stati stabiliti criteri generali ma forse Gelarda è stato pigro e non ha letto il bando che è pubblico». L'intento del consigliere comunale adesso è quello di informare la Soprintendenza «per scoprire se l'autorizzazione è stata richiesta e se era possibile piazzarli lì». La richiesta di Gelarda è che vengano rimossi immediatamente e anche di potere visionare la mappatura dei posteggi. «Non ci saranno punti precisi - chiarisce l'assessore Catania - ma i monopattini potranno essere lasciati negli stalli dei motorini o delle bici». Anche perché, stando al codice della strada, questi ultimi due mezzi sono equiparati.

Il servizio di mobilità ecologica e sostenibile partirà in città con le prime quattro società fornitrici - Bird Rides, Bit Mobility, Helbiz e Link Your City Italia - a cui dovrebbero aggiungersene già nelle prossime settimane altre cinque. Per noleggiare un monopattino sarà sufficiente scaricare sul cellulare l'app BitMobility, sia in modalità pay per use - cioè in modo occasionale, pagando un euro di sblocco e 15 centesimi al minuto per ogni noleggio - che in abbonamento. Nella prima fase è prevista la tariffa promozionale di 50 centesimi allo sblocco e 100 minuti di corsa gratuita (inserendo il codice promo CIAOPALERMO). Dall'applicazione saranno visibili anche i mezzi disponibili più vicini. Il servizio è vietato ai minori di 14 anni; non è consentito il trasporto di passeggeri; il casco è obbligatorio tra i 14 e i 18 anni, e dopo resta consigliato. I mezzi saranno geolocalizzati per controllare furti e vandalismo; inoltre l’interfaccia vocale emette un segnale acustico quando vengono riscontrati movimenti non autorizzati.