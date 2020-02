I finanzieri della Compagnia di Partinico, nell’ambito di un piano di intervento volto a garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati in occasione del carnevale hanno sequestrato oltre 107mila articoli tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, cosmetici, cancelleria, casalinghi e prodotti di vario genere non alimentare, articoli per la casa e per il fai da te nonché accessori e decorazioni carnevaleschi non conformi alla normativa sulla sicurezza. Sono risultati contraffatti e riproducenti un marchio CE mendace. Erano commercializzati all'interno di un grande magazzino gestito da imprenditori cinesi in pieno centro cittadino.