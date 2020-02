Nessun decollo verso orizzonti di gloria. Il Palermo rimane a terra. La squadra che ha perso 2-0 a Licata non è nelle condizioni di spiccare il volo o abbozzare tentativi di fuga. La sconfitta rimediata dal Savoia sul campo dell’FC Messina è senza dubbio una bella notizia per i rosanero ma, in relazione ai fatti di oggi, resta comunque una magra consolazione per un Palermo al quale non conviene speculare sui problemi altrui. Sarebbe molto più utile concentrarsi sui propri comportamenti e sulle dinamiche delle proprie partite piuttosto che fare leva sull'andamento o i risultati della diretta inseguitrice. Se in vetta alla classifica non è cambiato nulla con il gap tra la prima e la seconda rimasto di sette punti, qualcosa invece è cambiato all’interno di una compagine rosanero che allo stadio Liotta ha interrotto bruscamente il proprio cammino impreziosito da cinque vittorie consecutive rimediando la prima sconfitta del girone di ritorno e, contestualmente, il primo ko in trasferta in questo campionato.