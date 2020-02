Negativo. Questo l'esito al test del Coronavirus per l'uomo che ieri si era presentato all'ospedale Cervello di Palermo lamentando alcuni sintomi influenzali. Tosse, occhi rossi, qualche linea di febbre erano bastati a far scattare il protocollo necessario per tutte le verifiche del caso. Che, una volta messe in atto, hanno allarmato gli altri pazienti in attesa al pronto soccorso, generando il panico e un fuggi fuggi generale. Il paziente è risultato positivo al virus respiratorio sinciziale, vale a dire il Vrs, una delle cause più comuni della bronchiolite e della polmonite. Non ha mai contratto, quindi, il temuto Covid-2019.