«To patri n'avi pi picca». Per qualcuno, a Bagheria, Benito Morsicato avrebbe i giorni contati. E quel qualcuno, per farglielo sapere, ha pensato bene di minacciare direttamente sua figlia adolescente. Che, terrorizzata, non va nemmeno più a scuola. «Pentita», le dicono sottovoce alcuni concittadini, quando mette il naso fuori di casa per andare da qualche parte. La sua colpa? Essere figlia di un uomo che ha deciso di rinnegare Cosa nostra e collaborare con lo Stato. «A Bagheria lo sanno tutti che come esce di casa gli staccano la testa», le dicono da mesi nelle telefonate anonime con cui la tormentano. Morsicato, che è uscito spontaneamente dal programma di protezione denunciando le numerose falle di un sistema che in realtà non è riuscito a proteggere davvero lui e la sua famiglia, per l'ennesima volta ha denunciato tutto. Ma non è la prima volta e la pattuglia che ogni giorno staziona sotto al suo balcone di casa non contribuisce a farlo sentire del tutto al sicuro.