Si stanno facendo passi in avanti in direzione della riqualifica dell'ex casa di riposo comunale. Dal 2010, ovvero da quando gli anziani non vivono più nella struttura, i parrocchiani della chiesa di Santa Maria degli Angeli insieme al mondo delle associazioni che operano nel territorio, con l'associazione Aiace in testa, hanno lottato per fare in modo che questi spazi restino a disposizione dei cittadini di Partanna Mondello. Nel 2011 poi la struttura è stata occupata da 60 famiglie che adesso stanno iniziando le pratiche per regolarizzare la loro posizione.