Undici persone sono state arrestate dalla squadra mobile e dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, perché accusate di aver compiuto una violenta aggressione ai danni di un gruppo di cittadini bengalesi all'interno di un market in via Casella, alla Zisa. Nove sono finite ai domiciliari e due si trovavano già in carcere con l'accusa di rapina. Il più grande dei destinatari della misure cautelari ha 35 anni, il più piccolo 18. Sono ritenuti responsabili dei reati di rapina e lesioni, tutte aggravate dall’odio razziale, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo.