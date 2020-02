Nei giorni scorsi, a Casteldaccia, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per furto in abitazione, S.G. 31enne del luogo, sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza. Un carabiniere, libero dal servizio, transitando a bordo della propria vettura per le vie del paese, notava un movimento anomalo all’interno di una villetta.