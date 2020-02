«Non è più tollerabile che accadano episodi di questo genere. Servono urgentemente adeguati interventi strutturali per tutelare l’incolumità di chi si prende cura della salute pubblica». Fp Cgil Sicilia torna ad assumere una posizione forte e netta dopo l’ennesimo fatto di cronaca che ha visto protagonisti, loro malgrado, alcuni operatori del 118, aggrediti nel quartiere Brancaccio di Palermo dai parenti di una donna, morta per arresto cardiaco.