Hanno presentato un dettagliato esposto presso la Procura di Palermo. Ora gli ex dipendenti dell'Ato Pa2 - la società a totale capitale pubblico che gestiva i servizi di igiene ambientale in 17 Comuni della provincia di Palermo prima del fallimento della società nel 2014 - scelgono di passare al contrattacco. A sorprenderli sono i trionfali dati sulla raccolta differenziata in provincia: a parte gli annosi annaspamenti del capoluogo siciliano, i piccoli paesi dell'interno vantano cifre stratosferiche. Come confermato dal recente EcoForum di Legambiente, si va da punte di oltre il 90 per cento per Contessa Entellina all'87,2 per cento di San Cipirello, all'84 per cento di Giardinello, all'83,7 per cento di Prizzi e così via.