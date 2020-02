I carabinieri della stazione Acqua dei Corsari, unitamente a personale del 12esimo Reggimento Sicilia, con il supporto del nucleo cinofili Palermo-Villagrazia, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel popolare quartiere Sperone.

Nel corso delle attività, i militari hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di una donna A.a., 56enne palermitana, scoprendo una serra indoor, senza piante, presumibilmente pronta ad essere adibita a coltivazione di sostanza stupefacente e già alimentata con allaccio abusivo alla rete elettrica.

Da un controllo più approfondito, sono stati rinvenuti, occultati dietro un mobile della cucina, 155 grammi di hashish già suddivisi in 65 dosi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e la donna arrestata e posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Ieri pomeriggio, l’arresto è stato convalidato e la 56enne è stata rimessa in libertà con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella stessa operazione antidroga, è stato deferito in stato di libertà S.s. 20enne palermitano trovato in possesso di 17 dosi di marjuana, di un bilancino di precisione e del materiale necessario al confezionamento dello stupefacente.

Infine, con il supporto di personale dell’ENEL, sono state identificate e denunciate in stato di libertà 9 persone che nelle rispettive abitazioni erano abusivamente collegati alla rete elettrica.

(fonte: comando provinciale dei carabinieri)