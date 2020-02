Crack in casa, arrestata una 37enne

I carabinieri della stazione Falde con l’ausilio del nucleo cinofili del capoluogo, nel corso di un servizio antidroga finalizzato alla repressione del traffico al dettaglio di sostanze stupefacenti tra i giovani, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, D.F. g. 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri della stazione Falde con l’ausilio del nucleo cinofili del capoluogo, nel corso di un servizio antidroga finalizzato alla repressione del traffico al dettaglio di sostanze stupefacenti tra i giovani, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, D.F. g. 37enne palermitana, già nota alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione a casa della donna, in via Brigata Aosta nel quartiere Montepellegrino, i carabinieri hanno rinvenuto dieci dosi di crack, pronte per essere immesse sul mercato, e 1260 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e la sostanza stupefacente è stata inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti di competenza. L’arrestata è stata condotta presso il carcere Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(fonte: comando provinciale dei carabinieri)