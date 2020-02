Continua il momento positivo per il Palermo Calcio a 5 che si impone sul manto erboso dell’Extratime aggiudicandosi il derby contro il San Gregorio Papa con un perentorio 8-1 , centrando il secondo successo consecutivo in campionato. Per i rosanero si tratta di tre punti preziosissimi che consentono alla formazione di mister Zapparata di proseguire la caccia al primo posto, occupato momentaneamente dal Palermo Futsal Eightyniners . Adesso il Palermo Calcio a 5 dovranno proiettarsi al big match di sabato prossimo, quando tra le mura amiche del Tocha Stadium ospiteranno proprio gli Eightyniners per giocarsi una buona fetta di promozione in serie C1 .

Piede sull’acceleratore sin da subito per i palermitani che trovano il vantaggio con un mancino chirurgico di Melville che non lascia scampo al portiere avversario, Caci. I padroni di casa provano a reagire, ma la loro manovra offensiva appare prevedibile, così i rosanero trovano il raddoppio con Casamento, prima di centrare il tris ancora con il pivot, che non sbaglia il tiro libero. Prima dell’intervallo, il Palermo Calcio a 5 si porta sul 5-0 grazie alla doppietta realizzata nel giro di pochi minuti da Bongiovanni.

Nella seconda frazione, freno a mano tirato per gli ospiti che gestiscono energie e vantaggio. Il San Gregorio Papa prende l’iniziativa e trova la rete con capitan Caruso. Il gol dei padroni di casa scuote i rosanero che tornano a giocare in scioltezza trovando altri tre gol che chiudono definitivamente la gara nei minuti finali. Ad andare a segno stavolta sono Bongiovanni (altre due reti per lui per il poker personale) e Daricca.