RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

In merito all’articolo “’Restituiteci passeggini e giochi nell’asilo chiuso a Corleone’. L’appello dei genitori. Ma il Comune non trova più le chiavi”, pubblicato su Meridionews il 01/02/2020, il vice sindaco Maria Clara Crapisi precisa quanto segue

«Evidentemente il consigliere Pascucci non è ben informato. Nel corso della scorsa settimana, la maggior parte degli oggetti di proprietà delle famiglie che si trovava all’interno dell’asilo è stata restituita. Rimane soltanto qualche bavaglino e poco altro. Ai genitori che non hanno potuto ritirarli la prima volta verrà al più presto comunicato quando, accompagnati da un dipendente comunale, potranno recarsi presso la struttura per prendere ciò che è di loro proprietà. Se avevamo dubbi su chi diffonde fake news ora sappiamo chi è.Per quanto riguarda ciò che i genitori hanno portato, si tratta di oggetti personali come lenzuolini, bavaglini e un paio di passeggini, in quanto la struttura è ben fornita di tutto.

La sottoscritta non si è mai negata e, per quanto sia difficile trovarmi a casa, non mi risulta che qualcuno sia addirittura venuto a cercarmi presso il mio domicilio. Di sicuro c’è che in tasca non ho chiavi di alcuna struttura comunale, proprio perché non sono di mia proprietà. Sono sempre presente e facilmente raggiungibile e non mi risulta di essermi mai negata a nessuno.

Concludo sottolineando che la rimodulazione per l’utilizzo delle economie residue è già stata presentata a novembre. Ovviamente, in considerazione della segnalazione fatta dal consigliere Pascucci e dall’on. Giuseppe Chiazzese al ministero dell’Interno, lo stesso dicastero si riserva di dare risposta ad ispezione terminata».