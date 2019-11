«In una terra complessa come la Sicilia abbiamo aderito e sostenuto la Lega, che pure nel passato aveva avuto parole dure sul sud e sulla nostra Isola , perché crediamo in un Paese unito che abbia come valore imprescindibile il superamento dei punti di contrasto, sale di democrazia e di confronto costruttivo». Comincia così la lettera di 17 dissidenti della Lega, che contestano la gestione del partito a Palermo e in provincia . Da Elio Ficarra (vicecapogruppo a Sala delle Lapidi) ad Anna Zizzo (capogruppo consiliare a Bagheria), i contestatori chiedono «un immediato intervento dei vertici nazionali e del commissario regionale del partito in Sicilia Stefano Candiani» .

Una scissione silenziosa, quella maturata dai dissidenti palermitani, che adesso diventa palese. A essere messa sotto attacco è «la gestione unilaterale da parte di alcuni rappresentati del partito a Palermo e in provincia, che rende impossibile e ostacola la crescita del progetto politico fortemente voluto da Matteo Salvini e di una assoluta assenza e forma di dibattito interno». Nello specifico, scrivono ancora i ribelli leghisti, «vogliamo ribadire di non riconoscerci nell'attuale gestione del partito in Sicilia occidentale affidata a Igor Gelarda (responsabile Enti Locali, ndr) e Antonio Triolo (commissario provinciale della Lega, ndr), dei quali disconosciamo le scelte, i metodi e la visione politica».

E la lettera giunge a poca distanza dalle dimissioni di Giovanni Callea, coordinatore della Lega nel capoluogo siciliano. Insomma: la spaccatura che parte dal capoluogo siciliano, all'interno del partito indicato dai sondaggi in testa alle preferenze di chi va a votare, sembra evidente. A MeridioNews Gelarda rimanda al mittente le accuse. «Ho già fatto le mie verifiche - dice - Alcuni dicono di non saperne nulla, altri non hanno neanche letto il documento e altri ancora non sono manco della Lega, come ad esempio Salvatore Mannina (consigliere comunale a Ciminna, ndr). C'è un gruppetto certamente che ce l'ha con noi, perché volevano fare altro nella loro vita. Stiamo provvedendo a rispondere con una nota».