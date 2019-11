Tentativo di furto nella notte alla Tim di via Marchese di Villabianca. Dalle prime informazioni raccolte sulla dinamica sembra che i ladri abbiano tentato di entrare dall'ingresso principale, dove sono stati riscontrati tentativi di effrazione, per poi cercare un'altra via d'accesso su via Laurana dove hanno provato a spaccare la vetrina, senza successo. Sul posto la scientifica della polizia per i rilievi.