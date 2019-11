Ruba coperchi da auto, arrestato 61enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato M.G., 61enne palermitano, già sanzionato per attività di parcheggiatore abusivo, per furto aggravato. I militari dell’arma, nella notte, durante una normale attività di controllo del territorio, transitando in corso Tukory, hanno sorpreso l’uomo intento a trafugare coperchi coprimozzo da alcune auto parcheggiate.